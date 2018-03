Golf: Stenson i tet, Woods på skuddhold

NTB Sport

Stenson gjorde birdie på halvparten av de 18 hullene på åpningsrunden og viste golf av meget høy klasse. Svensken måtte riktignok tåle en bogey, men det ødela ikke den sterke innledningen.

Runden på 64 slag, hele åtte under par, er den beste Stenson har levert på Bay Hill-banen i Orlando.

PGA-tournykommerne Aaron Wise og Talor Gooch er begge ett slag bak Stenson. Wise hadde muligheten til å komme à jour med svensken, men misset en kort putt på det siste hullet.

Tiger Woods sørget igjen for at store folkemengder fant veien ut på golfbanen i Florida. Det amerikanske ikonet er for alvor tilbake i toppen. I forrige ukes PGA-turnering kjempet han om seieren inn i det siste, og torsdag gikk han åpningsrunden fire slag under par.

Det gir et godt utgangspunkt foran de tre rundene som gjenstår.

– Det føles som om jeg ikke tenker så mye på veien rundt banen lenger. Jeg bare føler og ser hva jeg må gjøre, sa Woods etter endt runde.

Stenson gleder seg over å ha kollegaen tilbake.

– Det er fantastisk å se ham konkurrere igjen, sa svensken.

Med i toppen etter torsdagens runde er også store navn som Rickie Fowler, Ernie Els og Rory McIlroy. Sistnevnte avsluttet riktignok svakt, til tross for at han kun er slaget bak Woods.

(©NTB)