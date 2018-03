Besseberg vil gi seg som skiskytterpresident

NTB Sport

Nordmannen har hatt toppvervet i skiskyttersporten i 26 år. På IBU-kongressen i september skal det velges ny president, og Besseberg bekrefter nå at han ikke er aktuell.

– Planen er at jeg ikke stiller som kandidat igjen, sier Besseberg til NRK.

72-åringen, som ble valgt til IBU-president i 1992, bekrefter overfor kanalen at han har informert både det norske og det internasjonale skiskytterforbundet om avgjørelsen.

Besseberg lukker riktignok ikke helt døra for at han tar en periode til. Forutsetningen for at veteranen gir seg, er at det kommer på plass en «dyktig etterfølger».

– Jeg jobber med det nå, sier Besseberg.

Flere ganger tidligere er han blitt overtalt til å fortsette.

(©NTB)