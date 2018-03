Tidligere LSK-spiller klar for Sandefjord

NTB Sport

Ofkir har skrevet under på en toårskontrakt med SF, skriver Sandefjords Blad.

– Det betyr mye for oss som lag å få Mohamed inn. Han har egenskaper det er veldig, veldig høy klasse over. Da han var i Eliteserien sist, preget han den, sier SF-trener Magnus Powell til avisen.

Ofkir kommer fra belgiske Lokeren, en klubb han har vært i siden overgangen fra Lillestrøm i januar 2017.

– Året i Belgia har vært en positiv erfaring, men det har ikke helt gått min vei med tanke på spilletid. Jeg har lært veldig mye, og nå søker jeg etter en ny utfordring og spilletid, forteller 21-åringen til klubbens hjemmeside. Han debuterte i Elitserien for Lillestrøm som 18-åring.

Powell vet at SF nå kan bli et springbrett mot et nytt utenlandsopphold for Ofkir.

– Forhåpentligvis får han nye muligheter i andre land. SF blir en mellomstasjon for ham. Jeg håper vi kan hjelpe ham til å komme tilbake på sitt beste nivå, samtidig som han hjelper oss, sier Powell.

