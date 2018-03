Sveriges landslagssjef: – Zlatan får ringe meg

NTB Sport

Sverige møter Chile og Romania i VM-oppkjøringskamper rett før påske. Noen av spørsmålene handlet om Ibrahimovic, som nylig antydet at han kan være interessert i et landslagscomeback.

– Om spillere som har gitt seg på landslaget ombestemmer seg så får de ta kontakt. Ring meg, så tar vi en diskusjon, sa Andersson.

Ibrahimovic ga beskjed om at han ga seg på landslaget etter EM-sluttspillet i 2016.

Tar det når det kommer

– Det er gøy om alle vil spille på landslaget, men jeg respekterer beslutningen som er tatt, og dermed er saken avsluttet for meg, sa Andersson torsdag.

Han ble spurt hva han svarer om Zlatan ringer.

– Da er vi inne på spekulasjoner. Den pucken tar jeg den dagen den kommer, svarte landslagssjefen.

Mange kandidater

I troppen mangler fire av spillerne som tok Sverige til VM i november. Keeper Robin Olsen og midtbanetrioen Jakob Johansson, Albin Ekdal og Marcus Rohdén er ute med skader.

– Troppen er ganske lik den fra i høst, og det kommer av at spillerne har prestert veldig bra, sier Andersson, som mener at 30-40 spillere kjemper om plassene, og at 30 av dem er «høyaktuelle».

Kampene mot Chile (i Solna 24. mars) og Romania (i Craiova 27. mars) er de eneste før VM-troppen tas ut 15. mai. Andersson sier at de aller fleste i troppen skal få starte en av kampene.

