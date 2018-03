Reservene sto fram for redusert Warriors-lag

NTB Sport

Superstjernen Stephen Curry fylte 30 år onsdag, men han er ute av spill med vond ankel. Klay Thompson har brukket tommelen, og Draymond Green er også ute med skade. I stedet sto reservene fram og løftet laget.

– Det er en av tingene som gjør denne klubben så god. Alle er rede til å bidra, sa guarden Quinn Cook, som overtok Currys rolle.

– Selv med tre allstarspillere ute kan vi vinne kamper.

Tittelforsvarer Warriors ble sluttspillklar tidligere i uken uten å spille. Laget tok sin åttende strake hjemmeseier.

– Kamper som denne er morsomme for dem som ellers ikke får spille så mye, og det styrker samholdet, sa trener Steve Kerr.

Celtics tapte

Washington Wizards lå under med 20 poeng, men kom tilbake og slo Boston Celtics 125-124 etter to overtidsperioder. Bradley Beal scoret 34 poeng, deriblant en viktig trepoenger i siste forlengning.

Celtic hadde seks spillere ute med skader. Laget er i likhet med Warriors allerede klar for sluttspill. Det er også Toronto Raptors og Houston Rockets. De to sistnevnte ligger an til toppseeding i hver sin halvdel av ligaen.

Overrasket

Jonathon Simmons scoret karrierebeste 35 poeng da Orlando Magic overrasket med 126-117 over sluttspilljagende Milwaukee Bucks, mens Sacramento Kings slo Miami Heat 123-119 etter forlengning.

Bucks og Heat er inne på de to siste sluttspillplassene i øst, mens Magic og Kings begge er uten sjanse til å nå sluttspillet.

(©NTB)