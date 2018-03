Norge til Paralympics-semifinale etter drama i paracurling

NTB Sport

Særlig i den siste kampen mot Slovakia var det dramatisk, da Norge lå klart under, men vendte kampen ved å «stjele» poeng både i siste ordinære omgang og forlengningen.

Det norske laget åpnet bra, men kom under 2-5 etter fire omganger. Slovakene tok 3 poeng i den fjerde omgangen.

Dermed måtte det en gedigen snuoperasjon til for å ta hjem seieren og sikre semifinaleplass. Norge reduserte i omgang fem, men motstanderen økte i den neste. Den norske skipen Rune Lorentsen klarte å redusere til 4-6 foran den siste omgangen.

Det norske laget måtte «stjele» minst to poeng i den siste omgangen for å klare forlengning. Det lyktes, og i den niende omgangen måtte det måling til for å kåre den beste steinen. Den var norsk, og det takket være nok et «stjålet» poeng blir det semifinale fredag.

Vendte også mot USA

Mot USA tok Norge det første poenget i første omgang. Deretter var det USA som sanket poeng, og etter tredje omgang var stillingen 2-1 til amerikanerne.

Norge tok ledelsen i 4. omgang og økte den i neste, før USA klarte å utligne med to poeng i sjette omgang. Norge avgjorde ved hjelp av sistestein i siste omgang og sikret seg 5-4-seier.

Møter hjemmelaget

Norge endte på fjerdeplass i grunnspillet med sju seirer og fire tap. Sør-Korea, Kina og Canada endte alle med ni seirer og to tap.

Fredag spiller Norge mot de sørkoreanske hjemmefavorittene samtidig med at Kina møter Canada i den andre semifinalen.

Lørdag spilles finale og bronsekamp.

Det norske paracurlinglaget i Pyeongchang består Jostein Stordahl, Rune Lorentsen, Ole Fredrik Syversen, Sissel Løchen og Rikke Iversen.

