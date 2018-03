Morfar Klæbo holder kortene tett til brystet

NTB Sport

I helgen avgjør Klæbo verdenscupen sammenlagt til sin fordel om ikke noe helt spesielt skjer.

Morfar har allerede rettet blikket framover, men ønsker ikke å dele for mye om det han og barnebarnet har kommet fram til.

– Vi har tenkt, men foreløpig er det mest tankevirksomhet på mitt eget papir. Vi vet hva vi vil, men vi ønsker ikke å si så mye om det ennå.

– I fjor var det et ønske om å komme på allroundlaget, men det endte opp med sprintlaget. Hva er tanken foran neste år?

– Det får vi se på. For min del kunne de ha slått sprint- og allroundlaget sammen. Det er min personlige mening.

– Hvorfor?

– Det er ikke så veldig stor forskjell på måten å trene på. Vi kjører jo etter vår egen modell, men er med på samlingene. Ikke høydesamlinger, og så var det en samling som han måtte stå over på grunn av sykdom. Denne sesongen har gått veldig på skinner. Han har vært flink med seg selv, sa morfar Kåre til NTB på skistadion i Falun i noen få kuldegrader torsdag.

Johannes selv gjennomførte en økt på i underkant av to timer før han tok seg tid til ti minutter med pressen. Han ønsket heller ikke å si noe for sikkert om neste sesong.

21-åringen sier at han er svært fornøyd med opplegget han har hatt denne sesongen.

– Jeg er strålende fornøyd med det laget jeg er på. Jeg trives godt der, og samarbeidet mellom morfar og Arild (sprinttrener Monsen) fungerer veldig bra. Det gjør det enkelt for meg, og det er viktig å huske på. Jeg har fått det som jeg har villet denne sesongen. Det gjør at jeg er fornøyd, og da ser jeg heller ingen grunn til å endre noen ting.

Klæbo sier at diskusjonen selvsagt vil komme. Det gjør ham ingenting.

– Planen er at jeg skal fortsette å ta vare på styrkene mine. Det er det som har hjulpet meg til de resultatene jeg har. Jeg har lyst til å ta steg på distanse også, og da må det tas noen grep. Jeg og morfar har en god plan for hvordan vi skal løse det, og så tror jeg ikke det spiller noen rolle om du er på allround- eller sprintlandslaget med tanke på bedre kapasitet. Du blir bedre på samlinger, men i hovedsak handler det om jobben du gjør hjemme, sa Klæbo.

Tor Arne Hetland er trener for allrounderne. Han ønsker heller ikke å forskuttere begivenhetenes gang, men tror kanskje at Klæbo fortsetter på sprintlaget også neste sesong.

– Johannes er fus i alt. Det er ingen tvil om at den utviklingen han har hatt på sprintlaget har vært meget bra for ham. Mye tyder på at han fortsetter på sprintlaget, sa Hetland til NTB.

Neste sesongs langrennslandslag blir presentert i slutten av april.

