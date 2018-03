Kattepine for Besiktas

NTB Sport

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) kjemper mot fotballvold, filming og annet bråk på fotballbanen, men saken som nå er åpnet mot Besiktas er av det uvanlige slaget.

UEFA varsler at den tyrkiske klubben kan straffes for hendelser i onsdagens mesterligakamp, der Besiktas røk ut med hele 1-8 sammenlagt. UEFA peker på at gjenstander ble kastet inn på banen, at enkelte trappeoppganger var blokkert, men også på at en løskatt klarte å ta seg inn på banen i det 50. spilleminutt onsdag.

Katteepisoden faller inn under kategorien «utilstrekkelig organisering», sier en talsmann for UEFA til nyhetsbyrået AFP. Det bemerkes at katten forsinket kampen.

– Morsomt

Dommer Michael Oliver stoppet spillet da katten gjorde sin entre på banen, til hjemmefansens store fornøyelse.

Bayern München-spillerne tok episoden med et smil.

– Jeg vet ikke hvor mange katter som holder til på denne arenaen, men det var et morsomt øyeblikk, sa Bayern-angriper Thomas Müller.

– Sikkerhetsvaktene fikk det ikke enkelt med å fange katten. Den så litt redd ut. Heldigvis klarte den etter hvert å finne veien over reklameplakatene og ut, la tyskeren til.

Høring i mai

Lagkamerat Sandro Wagner humret også av hendelsen.

– Jeg er hundeeier selv. Jeg skulle nok ha klart å fange hunden min ute på en fotballbane, men jeg er ikke så sikker på om jeg hadde klart å fange en katt, sa han.

Det er tusenvis av løskatter i Istanbul, Besiktas' hjemby. Kattene behandles med stor respekt av innbyggerne i den tyrkiske metropolen, skriver AFP.

UEFA skal ha en høring i saken mot Besiktas 31. mai.

(©NTB)