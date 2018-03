Iniesta vurderer tilbud fra Kina

NTB Sport

33-åringen har spilt hele karrieren i Barcelona, der han kom opp gjennom klubbens ungdomsavdeling. I oktober i fjor signerte han en kontrakt som skulle holde ham i klubben resten av karrieren.

Nå er det ikke sikkert at det blir slik. Etter å ha bidratt i 3-0-seieren over Chelsea som sendte Barcelona til mesterligakvartfinale for 11. år på rad, var Iniesta åpen om at han vurderer å bytte klubb.

– Innen 30. april må jeg treffe avgjørelsen om jeg skal bli i Barcelona eller reise til Kina. Jeg må vurdere hva som er best for meg og for klubben, sa han.

– Når jeg har bestemt meg, vil jeg først informere klubben, og så får dere vite det.

Iniesta er blitt linket til Tianjin Quanjian i den kinesiske superligaen, men klubben har selv benektet at den er ute etter Iniesta. Midtbanespilleren har ikke opplyst hvilken klubb han har tilbud fra.

Iniesta har vunnet mesterligaen fire ganger og den spanske serien åtte ganger med Barcelona. Han ble matchvinner i finalen da Spania vant VM i 2010, og han har også to EM-titler med landslaget.

– Dette er en personlig avgjørelse som han må fatte selv, sa trener Ernesto Valverde.

– Jeg tenker ikke på et Barcelona-lag uten Andrés Iniesta, for i øyeblikket har vi ham fortsatt.

