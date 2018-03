Helbom for skiskytterkvinnene i Holmenkollen

NTB Sport

Darja Domratsjeva kom på annenplass, mens Julia Dzjyma ble nummer tre. Både Domratsjeva og Dzjyma skjøt feilfritt, mens Kuzmina vant tross én bom.

Bommet gjorde også de norske. Tandrevold på 23.-plass noterte seg for én bom på de to skytingene, men var 1.27,6 bak Kuzmina i mål.

For Marte Olsbu fortsatte problemene på liggende skyting. Hun bommet tre ganger der, og løpet var allerede ødelagt da hun fylte på stående skyting. Til slutt endte hun på en skuffende 41.-plass, mens Synnøve Solemdal ble nummer 48 etter to bom.

– Kjempedårlig, rett og slett. Jeg brukte lang tid på skytingen, for jeg skjønte ikke hvor jeg bommet. Det er fryktelig frustrerende, sa Olsbu til NRK etter løpet.

Heller ikke Tiril Eckhoff fikk ned alle blinkene torsdag, og hun har et håpløst utgangspunkt i jaktstarten. To bom på liggende ble etterfulgt av to nye bom på stående skyting. Dermed endte hun helt nede på 55.-plass, 2.21,9 bak vinnertiden til Kuzmina.

– Jeg er skuffet. Dette var dårlig, men jeg prøvde så godt jeg kan. Jeg ble litt defensiv, og det har vært en gjenganger i hele år. I tillegg var det tøft ute i løypa, så det begynner å røyne på etter en lang sesong, sa Eckhoff.

Hilde Fenne kom på 60.-plass etter totalt fire bom. Hun får dermed gå jaktstarten som siste startende.

