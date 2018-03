Håndball: Bosnia-anke avvist av EHF

NTB Sport

Bosnia-Hercegovina ble fradømt sin 21-15-seier over Sveits i fjor høst fordi laget brukte en spiller som ikke var oppført på dommerkortet. Det europeiske håndballforbundet ga sveitserne seieren med 10-0, og det førte til at Sveits og ikke Bosnia gikk videre til omspillet.

EHFs appellutvalg har opprettholdt avgjørelsen, melder forbundet på sitt nettsted.

Utvalget slår fast at bosnieren som signerte kamprapporten hadde et ansvar for å sjekke at opplysningene som sto der var korrekte, og at Bosnias håndballforbund er ansvarlig for å ha brukt en ikke spilleberettiget spiller.

Saken er fortsatt ikke endelig avgjort. Partene har 21 dagers frist til ta saken videre til EHFs voldgiftsinstans.

(©NTB)