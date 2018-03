Federer til kvartfinale i Indian Wells

NTB Sport

Den 36-årige sveitseren tok sin 20. Grand Slam-tittel da han vant Australian Open i januar, og han har vunnet alle sine 15 kamper så langt i år. Det er hans beste sesongstart siden 2006, da han vant sine 16 første kamper (og 33 av de 34 første).

– Det har vært flott, men de to sesongene kan ikke sammenlignes. Jeg har jobbet hardt før den nye sesongen og er glad for at jeg har fått i gang en god seiersrekke, sa Federer.

Han er tittelforsvarer i Indian Wells og kan bli den første som vinner storturneringen for sjette gang.

Dominerte

Federer dominerte fullstendig i egen serve mot Chardy og trengte bare ett servebrudd i hvert sett for å avgjøre kampen.

I kvartfinalen møter han Chung Hyeon, som slo Pablo Cuevas 6-1, 6-3.

– Han er en eksplosiv spiller og imponerer meg. Han kommer til å bli stor, sa Federer om den sørkoreanske 21-åringen.

Han møtte Chung i semifinalen i Australian Open. Da måtte sørkoreaneren gi seg i 2. sett på grunn av blemmer på foten.

Halep til semifinale

I kvinneklassen er verdensener Simona Halep semifinaleklar etter å ha slått kroatiske Petra Martic 6-4, 6-7 (5-7), 6-3.

26-åringen fra Romania har vunnet 18 av sine 19 kamper så langt i år og sikter seg inn mot sin annen WTA-tittel for sesongen. Eneste feilskjær så langt var tapet for Caroline Wozniacki i Australian Open-finalen.

Halep trengte to timer og 23 minutter på å beseire Martic under vanskelige forhold med sterk vind.

– Det var veldig vanskelig, for vinden tok tak i ballen, sa Halep.

I semifinalen møter hun japanske Naomi Osaka, som slo 5.-seedede Karolina Plisková 6-2, 6-3.

Halep er garantert å beholde førsteplassen på WTA-rankingen etter at Wozniacki tapte i åttedelsfinalen tirsdag.

(©NTB)