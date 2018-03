Bereist travstjerne, tre ganger rundt Ekvator på hestetransporten

NTB Sport

Med base i Brøstadbotn i Nord-Norge blir det mange lange turer når Norges mest reiseglade hest skal starte i travløp. Så langt har han stått på hestehengeren i nesten 120.000 kilometer, nesten tre ganger rundt jorda.

Lørdag er det ny start sørpå for ni år gamle Myr Faksen, som er en av Norges beste kaldblodshester med 55 seirer bak seg,

Hesten har løpt inn hele 3.685.441 kroner. Lørdag kjemper han om nye 150.000 kroner i et V75-løp på Momarken. Der er det landskamp mellom Norge og Sverige og med gode deltakere fra begge land i alle de sju V75-løpene.

Elsker å reise

Når man kan se tilbake på en reisevei som strekker seg nesten tre ganger rundt jorda på en hestehenger, så sier det seg nesten selv at Myr Faksen liker å være på tur.

– Han går rett på hengeren, spiser maten sin, drikker vann og koser seg. Av og til har han med seg reisefølge, av og til ikke. Han trives aller best når han har med seg ponnien Jazz på tur. Det har han denne gangen, og de to stortrives i hverandres nærvær. Myr Faksen er kort og godt en drømmehest, sier eier og trener Tone Merete Pettersen.

182 mil hver vei

Turen fra Brøstadbotn til Momarken er 182 mil – én vei. Allerede mandag morgen ble kursen satt sørover:

– Vi har flere stopp underveis. Det blir nesten som en heldagsjobb når man skal starte i travløp med Myr Faksen, siden det er så lange avstander. Hesten gir meg så uendelig mange gleder at det blir en livsstil å være på tur, sier Pettersen.

Myr Faksen har vunnet V75-løp på Unionskamp-dagen på Momarken tidligere.

– Drømmen er selvfølgelig at han skal klare det igjen, men han har 40 meter tillegg på gode hester. Han kan bli nummer fire og egentlig trave et kjempeløp, men med litt tur på veien håper jeg på en plass i toppen. Han har vist flott form i det siste med to strake førsteplasser, sier en spent Pettersen.

(©NTB)