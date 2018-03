Sprudlende Messi sendte Barcelona til kvartfinale

NTB Sport

Oppgjøret i London endte 1-1, men på Camp Nou var Barcelona klart best fra start og tok seg til mesterligakvartfinale for 11. år på rad, mye takket være Messi.

Argentineren sto over helgens seriekamp mot Málaga etter at hans kone fødte parets tredje sønn. Onsdag var han tilbake i startoppstillingen og virket å ose av spilleglede innledningsvis.

Det endte med to mål og én målgivende pasning, og 30-åringen er den andre spilleren i mesterligaens historie som har scoret 100 mål i turneringen. Kun Cristiano Ronaldo (117) kan skilte med bedre tall.

– Messi utgjør forskjellen i kamp etter kamp. Det er en velsignelse for klubben å ha ham, sa lagkamerat Andrés Iniesta.

Chelseas Marcos Alonso traff tverrliggeren underveis i kampen og skulle muligens hatt straffe etter pause. Han erkjente imidlertid at Messi og Barcelona ble for sterke over to kamper.

– De har Lionel Messi, og jeg synes de var det beste laget til tross for at vi ga dem kamp begge ganger. Når vi slipper inn enkle mål og misser våre sjanser blir det vanskelig mot dette laget, sa spanjolen ifølge BBC.

Tunnel

Allerede etter et par minutter i Barcelona satt ballen i nota bak Chelsea-målvakt Thibaut Courtois.

Nydelig kombinasjonsspill mellom Messi og Luis Suárez sendte førstnevnte fri ute til høyre. Med høyrefoten plasserte han ballen mellom beina på Courtois, som ikke var patent. Scoringen etter to minutter og åtte sekunder var for øvrig den raskeste i Messis karriere.

Vertene fortsatte å styre kampen, og etter 20 minutter eksploderte laget i kontringsfasen. Cesc Fàbregas rotet bort ballen for Chelsea, og Messi tok over før han passerte et par mann og spilte fri Ousmane Dembélé. Med høyrefoten dunket han til, og ballen føk inn i nettaket til 2-0 for Ernesto Valverdes mannskap.

Alonso var svært nær redusering for Chelsea like før pause, men hans frispark fra rundt 20 meter smalt i stolpen og forsvant utenfor.

Ny tunnel

Antonio Contes mannskap gikk ut langt høyere etter pause og var flere ganger nær redusering. Etter 50 minutter skulle laget muligens hatt straffespark da Alonso gikk over ende inne i feltet, men dommeren vinket spillet videre til store protester fra Chelsea-spillerne.

– De som så kampen vet at resultatet var urettferdig. Etter det tidlige baklengsmålet prøvde vi å spille fotball, og vi dominerte kampen lenge, sa Conte etter kampen.

Gjestene fortsatte å stange mot et uvanlig dyptliggende Barcelona, men etter 63 minutter viste Messi fram litt mer magi og satte spikeren i kista. Denne gangen dro han seg fri ute til venstre, men valgte samme avslutningsteknikk som ved 1-0. Nok en gang var det plass mellom beina på Courtois, som måtte se ballen gå i mål og vinke farvel til det siste lille håpet om en snuoperasjon.

Antonio Rüdiger var nær et Chelsea-trøstemål, men hans nikk i det 90. minutt traff tverrliggeren.

Kvartfinalene i mesterligaen trekkes fredag, og Barcelona seiler opp som laget man helst vil unngå å møte. Spania har tre kvartfinalister, England og Italia to hver, Tyskland en.

(©NTB)