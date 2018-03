Skipresidenten forbannet etter Kollen-fyll: – Ikke et idrettsarrangement verdig

NTB Sport

– Det er trist at et idrettsarrangement skal ende opp på den måten. Mange av historiene vi leste om er ikke et idrettsarrangement verdig, sier en skuffet skipresident til NTB.

– Det er slik som ellers, nemlig at noen få ødelegger for mange. Det handler om å ivareta folkefesten best mulig. Vi ønsker at flest mulig skal være til stede i Holmenkollen, men vi må klare å finne en god balanse, fortsetter Røste.

Varsler tiltak

Skipresidenten e blir raskt alvorlig når en lengre samtale om norsk skisport får helgens Kollen-kaos som tema. Røste sto selv sammen med kong Harald under helgens verdenscuphelg i Oslo. Nå er skipresidenten spent på hvilke tiltak Holmenkollen Skifestival kommer med.

– Det ble en kontrastfylt helg. Det var to fantastiske dager med gode sportsopplevelser, og Kongen var til stede på sitt 70. Holmenkollrenn. Det var veldig bra, men det som skjedde lørdag ettermiddag og kveld var ikke bra.

– Jeg ser at arrangøren sier de skal evaluere hendelsene. De har allerede gjennomført møter med politiet og Oslo kommune. Det er krevende, for Marka er et område der man ikke har samme kontroll som på en inngjerdet arena. Jeg ser fram til evalueringen og tiltakene man nå kommer med for å unngå at dette skjer igjen, sier Røste.

Må løses bedre

– Hvordan opplever du at en folkefest nærmest er blitt en fyllefest?

– Det var en folkefest for oss som opplevde arenaen både lørdag og søndag. Det har ikke vært så mange folk på et lørdagshopprenn i Kollen på mange år. Derimot var det åpenbart noen forhold i Marka som ikke var bra, og som må løses bedre i fremtidige arrangementer, sier Røste.

Flere personer ble skadd i kaoset som oppsto. Rundt 100.000 mennesker skal ha vært i Holmenkollen sist lørdag. Problemene oppsto etter at femmila var over. Svært berusede mennesker slåss både med hverandre og med politiet.

T-banen stanset og folk fikk beskjed om å gå ned til Oslo sentrum. Enkelte presterte da å gå i T-banesporene, noe som fullstendig lammet transporten av de enorme folkemassene. Både hoppere og langrennsløpere reagerte sterkt på folks oppførsel.

