Parahockeylaget slo Japan og spiller om 5.-plass

Åpningstapet mot Italia ble skjebnesvangert for Norges ambisjoner om å ta seg til semifinale og spille om medaljer. Italienerne gikk sammen med suverene Canada videre fra Norges gruppe, men det norske laget tok onsdag sin annen seier på rad i turneringen.

Etter 3-1-seieren over Sverige i siste gruppekamp ble Japan satt på plass. Rolf Einar Pedersen sto for tre av de norske målene, mens Audun Bakke scoret to ganger og Magnus Bogle en.

Periodesifrene var 2-0, 3-1 og 1-0 i norsk favør.

Tsjekkia slo Sverige 4-3 i en annen plasseringskamp onsdag og blir Norges motstander i kampen om 5.-plass.

