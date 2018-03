Norge-drømmen Stoch skal oppfylle etter karrieren

NTB Sport

– Jeg er fullstendig forelsket i landskapene og naturen i Norge. Dere har så mange vakre plasser i hele landet. Min drøm er at jeg i framtiden, når jeg har lagt opp, kan leie en bobil. Da skal jeg kjøre rundt i hele Norge og Skandinavia. Det er en stor drøm, sier Raw Air-lederen til NTB.

Han er fullstendig suveren i sammendraget i den norske hoppturneringen. Hva er egentlig hemmeligheten bak polakkens suksess?

– Det kan jeg ikke fortelle, for ellers ville det ikke være en hemmelighet lenger. Sannheten er at jeg hele tiden prøver på mitt beste i hvert eneste hopp. Jeg behandler alle hopp likt, uansett om det er konkurranse eller trening. Jeg har samme fokus og samme energi, og prøver å ha det moro med det jeg gjør. Jeg jobber hardt. På toppen ønsker jeg alltid å gjøre mitt beste og fly lengst mulig, sier en av Polens største idrettsstjerner.

Lite blest

Han liker Raw Air-konseptet, men er forundret over hvor lite blest både den og de norske hopperne får.

– Turneringsformatet er en glimrende idé. I framtiden blir det en veldig kjent turnering med stor interesse fra mediene. Raw Air trenger virkelig mer oppmerksomhet i mediene, sier Stoch.

Hele tre ganger har 30-åringen tatt OL-gull, senest i storbakken i Pyeongchang i forrige måned.

– Dette er en stor utfordring for oss hoppere. Ikke bare det at vi hopper i ti dager på rad, men denne turneringen kommer mot slutten av sesongen når folk begynner å bli slitne. Du må finne positiv energi. Du må kjempe for å holde deg konsentrert hele veien, fortsetter polakken.

Liverpool-venner

Han har god kjemi med flere av sine norske konkurrenter. Stoch er som Daniel-André Tande og Andreas Stjernen Liverpool-supporter.

– En gang rød, alltid rød. Jeg skal tilbake til Anfield og Liverpool før sesongen er over. Det er allerede planlagt, sier Stoch ivrig.

Det viste seg lurt å innlede intervjuet med den polske superstjernen om favorittlaget. Raskt ble Raw Air-lederen ivrig.

– Tande, Stjernen og jeg snakker innimellom om Liverpool, kamper og fotball for øvrig, sier Stoch.

