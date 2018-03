Kirkevold føler seg klar for større utfordringer

NTB Sport

Det sier den norske spissen til danske BT.

Kirkevold har scoret 16 seriemål i den danske superligaen så langt denne sesongen. Kun Nordsjællands Emiliano Marcondes (17 mål) har flere.

– Jeg går for å bli toppscorer i serien. Jeg vil ha minst 20 mål denne sesongen, sier Kirkevold til avisen.

20 mål kan være billetten til en større klubb.

– Skjer det (20 mål), bedrer jeg utvilsomt mulighetene for å komme til en klubb i en av de større ligaene i Europa. Det er ingen hemmelighet at jeg føler meg klar for nye utfordringer, selv om jeg fortsatt er glad for å spille for Hobro, sier måltyven.

Den tidligere Sarpsborg- og Mjøndalen-spilleren Kirkevold var ikke med i Lars Lagerbäcks norske A-landslagstropp som ble presentert tirsdag.

