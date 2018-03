Håndball: Fana og Nærbø klare for eliteseriespill

NTB Sport

Runar Sandefjord er allerede vinner av mennenes 1. divisjon og har vært klar for opprykk en stund. Onsdag fikk laget selskap av Nærbø, som vant 29-24 over Kristiansand og skaffet seg en uinntakelig luke til St. Hallvard.

Sistnevnte tapte for Sandefjord, men er garantert tredjeplassen som gir kvalifisering mot tredje siste lag i eliteserien.

I kvinnenes 1. divisjon var Skrim Kongsberg allerede klar for opprykk, men Fana kom opp på samme poengsum med sin 27-19-seier over Viking TIF onsdag. Dermed er Bergen garantert to eliteserielag neste sesong. Tertnes er allerede etablert i eliten.

Med to kamper igjen har Skrim og Fana begge fem poengs ledelse til Rælingen, som i sin tur er sikret tredjeplassen som gir opprykkskvalifisering.

