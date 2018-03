Zucca scoret sitt 100. NHL-mål i kampen mot Hurricanes

NTB Sport

Nordmannen var den første til å sette pucken i nettet drøye ni minutter inn i første periode. Hurricanes utlignet, og ved første pause var stillingen 1-1.

Knappe to minutter inn i andre periode fikk Rangers nok en gang nettkjenning, men ledelsen varte ikke lenger enn noen minutter. Like før andre pause scoret Rangers' Vladislav Namestnikov, og da lagene gikk av isen, var stillingen 3-2 til hjemmelaget.

Drøye åtte minutter inn i tredje periode scoret Hurricanes, men det skulle vise seg å bli kampens siste for bortelaget. Resten av kampen tilhørte Rangers. Tolv minutter inn i perioden satte Jimmy Vesey pucken i nettet, og kort tid etter fikk Zuccarello sin andre scoring for dagen – og mål nummer 100 i NHL-karrieren. Like før kampen var over, scoret Vesey nok en gang, og vertene sikret seg dermed en 6-3-seier over gjestene fra sør.

Zuccarello var på isen i 20 minutter og 40 sekunder.

