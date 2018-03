Zucca scoret sitt 100. NHL-mål da Rangers slo Hurricanes

NTB Sport

– Det er jo hyggelig, det. 100 mål kan man være stolt av, men hadde jeg vært målscorer, ville jeg vel nådd det for lenge siden. Men for meg er det stort, sier Zuccarello til Nettavisen.

Nordmannen var den første som satte pucken i nettet drøye ni minutter inn i første periode. Det var hans tredje mål på like mange kamper, og mandag bidro det også til seier.

Zuccarello nådde milepælen da han 2.37 minutter før slutt gjorde 5-3 fra egen banehalvdel. Det gjorde han i tomt bur etter at gjestene hadde tatt ut keeper i jakt på utligning.

Det var også tid igjen til at Jimmy Vesey kunne score sitt tredje mål for kvelden. Det var hans første hattrick i NHL.

– Jeg brukte alle fire år på universitetet før jeg gjorde mitt første hattrick for Harvard, så jeg er glad for at jeg har greid det allerede i min annen NHL-sesong, sa 24-åringen.

Langt bak

Rangers tok sin første seier på fire kamper og vant hjemme i Madison Square Garden for første gang siden 9. februar. Tross seieren er laget ni poeng bak New Jersey Devils, som i øyeblikket har den siste sluttspillplassen i Eastern Conference.

– Stemningen er alltid bedre når man vinner. Ingen vil gjøre det lettere for oss fordi vi er et ungt lag. Vi kan ikke synes synd på oss selv, men må spille med lidenskap og stolthet hver kveld, sa Vesey.

Zuccarello var på isen i 20 minutter og 40 sekunder.

Ovetsjkin-milepæl

Nordmannen var ikke alene om å runde en milepæl i NHL mandag. Den russiske superstjernen Alex Ovetsjkin ble den 20. spiller som har scoret 600 NHL-mål.

Det gjorde 32-åringen med to mål da Washington Capitals slo Winnipeg Jets 3-2 etter forlengning. Han er den fjerde yngste som har rundet 600 mål, bak Wayne Gretzky, Mario Lemieux og Brett Hull.

– Da jeg fikk nummer 599 tenkte jeg at jeg hadde to perioder igjen på å få det gjort, sa Ovetsjkin.

Også for Marc-André Fleury var mandagen spesiell. Keeperen noterte sin 400. seier i NHL da Vegas Golden Knights slo Philadelphia Flyers 3-2 på bortebane. 33-åringen reddet 38 skudd og ble den 13. målvakt med 400 seirer.

(©NTB)