Superinnbytter Ben Yedder sendte Manchester United ut av mesterligaen

NTB Sport

Kampen gikk mot ekstraomganger etter at også returoppgjøret så ut til å ende 0-0. En genistrek fra Sevilla-trener Vincenzo Montella, og noen minutter senere sto det imidlertid 2-0 til det spanske storlaget, svært mye takket være Wissam Ben Yedder.

Romelu Lukaku reduserte til 1-2 like før slutt, men scoringen var ikke nok til å sikre videre avansement for Manchester-laget, som på 0-2 trengte tre scoringer for å berge seg videre.

– Vi har levert en stor prestasjon, så det er mye glede og lettelse nå. Vi har hatt følelsen gjennom begge kampene at vi har vært det beste laget, sa Sevilla-stopper Simon Kjær til Viasat etter kampen.

Han ville ikke avsløre hvilket lag han helst vil møte i kvartfinalen.

– Alle lagene vi kan møte er store klubber med fantastiske spillere. Hvem vi helst vil møte er vanskelig for meg å si.

Rolig før pause

Etter en forholdsvis rolig første omgang begynte Sevilla å finne mer ut av ting på Old Trafford utover i annen omgang.

En oppofrende Eric Bailly i Manchester United-forsvaret reddet hjemmelaget fra baklengs takket være strålende taklingsspill, men til slutt måtte også han kapitulere.

Før det fikk Jesse Lingard en god mulighet da han forsøkte seg på et skudd fra distanse. Skuddet hadde retning mot mål, men et tigersprang av Sevilla-keeper Sergio Rico sørget for at det fortsatt var målløst.

– Jeg visste at det første målet ville bli viktig. Vi prøvde å være aggressive og intense fra start. Vi hadde gode sjanser, men scoret ikke. Så fikk Sevilla et mål, og da ble det vanskelig. Deres neste mål gjorde det umulig, men jeg kan ikke klage på mine spilleres innstilling og vilje, sa United-manager José Mourinho til BT Sport.

Lagene sto og stanget mot hverandre utover i annen omgang, men etter 72 minutter kom vendepunktet da Montella gjorde klar toppscorer Wissam Ben Yedder.

Ben Yedder-dobbel

Franskmannen var benket fra start, men ble til slutt den store forskjellen på lagene. Kun to minutter etter at han hadde kommet inn ble han spilt fri av Pablo Sarabia. To touch senere gikk 27-åringen på skudd, og avslutningen snek seg klinisk helt nede ved stolperoten til Manchester United-keeper David de Gea og gikk i mål.

Mourinho svarte med å sette innpå både Juan Mata og Anthony Martial, men Ben Yedder var ikke ferdig for kvelden.

Kun fire minutter etter 1-0-scoringen var han på farten igjen, og en stuss fra Joaquín Correa fant franskmannen på bakre stolpe. Fra skrå vinkel fikk han ballen mot mål. Selv om De Gea fikk en hånd på ballen og etter hvert slo den unna, viste reprisene at ballen var klart over linjen.

Hjemmelaget pøste på fremover etter scoringen og fikk sin belønning da Romelu Lukaku på sterkt vis satte ballen i mål.

Vertene trengte ytterligere to mål for å gå videre, og Sevilla-laget rodde i land en svært sterk borteseier. Det gjør at laget er klar for kvartfinalen, mens United nå må konsentrere seg om FA-cupen og Premier League.

(©NTB)