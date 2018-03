Stjernen og Forfang fikk Raw Air-fri for å sove hjemme

NTB Sport

Duoen ville heller sove hjemme i Trondheim enn på hotellet i Lillehammer. Nå kan de sove lenge onsdag morgen.

– Rett hjem. Trøndelag er den fineste plassen på jord. Det er der jeg trives aller best. Jeg setter pris på de timene jeg får hjemme, sier Stjernen.

Han jager pallen i den norske hoppturneringen. Sprova-hopperen satser på at en natt i egen seng skal gi et løft før rennene på hjemmebane i Granåsen.

– Jeg tror vi får et forsprang på de andre, bare vi kommer av gårde raskt. Da får vi sovet ut litt i morgen, i alle fall Forfang som ikke er småbarnspappa. En rolig formiddag i Trondheim er bedre enn å sitte stille i en buss tidlig på morgenkvisten. Det fungerte i fjor, sier Stjernen.

Han ble nummer fire i verdenscuprennet i Lillehammer tirsdag kveld. Kun 1,2 poeng skilte opp til lagkamerat Robert Johansson på pallen.

– Jeg skal sove i egen seng. Jeg skal bare pakke fort og hive meg i en Tesla som venter og kjøre rett opp, sier Forfang etter sin sjetteplass

Langt opp

Tromsø-hopperen ligger på tredjeplass i Raw Air, to poeng foran sammenlagtfirer Stjernen.

Forfang og Stjernen har henholdsvis 86 og 88 poeng opp til den suverene lederen Kamil Stoch.

– Vi kan bare lære og applaudere. Sammenlagt ser det vanskelig ut, medgir Stjernen.

Stöckl-ja

Landslagssjef Alexander Stöckl er veldig opptatt av at hopperne skal bo og reise sammen, men gjør et unntak for den ti dager lange hoppkonkurransen.

– Det synes jeg er helt greit. Vi må ikke glemme at Stjernen har småbarn hjemme. Det er greit å få litt tid hjemme, og Forfang har kjæresten sin der. Det har en verdi å sove i egen seng.

Polske Stoch vant i overlegen stil tirsdag. Raw Air fortsetter med to renndager i Granåsen før finalehelgen i Vikersund.

(©NTB)