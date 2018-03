Skipresidenten støtter Stöckl – ser enormt potensial i Raw Air

NTB Sport

– Jeg tror vi alle er enige om at Raw Air har et stort potensial. Det er en investering i et produkt jeg tror blir veldig stort. Det er for meg det aller viktigste. Det er et konsept som må få sette seg og utvikle seg. Jeg har sagt i noen sammenhenger at når vi skal se tilbake, er jeg sikker på at dette var viktig for norsk hoppsport, for norsk skisport og i internasjonal sammenheng, sier skipresident Erik Røste til NTB.

– Er det greit for deg at Stöckl går ut slik han gjør?

– Vi har ikke tatt ut potensialet i Raw Air allerede. Det tror jeg ikke man har. Det er det jeg oppfatter at er Alex sitt poeng. Det er mye som er uforløst, og det tror jeg alle er interessert i å gjøre noe med. Det gjelder skiforbundet, arrangørene og hopp selv, svarer Røste.

Ingen misforståelse

Det er liten tvil om at skipresidenten ser verdien i verdens tøffeste hoppturnering.

Stöckl på sin side er skuffet over det han oppfatter som manglende markedsføring og vilje til å satse på Raw Air. Både overfor NTB og TV 2 har Stöckl uttalt seg tydelig.

– Det er spørsmål om det bare er forbundet eller arrangørens feil, eller alle sammen sin feil, sa østerrikeren til NTB.

Og overfor TV 2 mente suksesstreneren at alle i skiforbundet ikke forsto verdien av hopp. Der kom det fram at Stöckl mener hopp har større markedsverdi enn alpint og langrenn.

– Jeg oppfatter ikke at det er hovedbudskapet hans. Budskapet hans er å snakke opp hopp sitt store potensial. Ting er noe annerledes i Norge enn i andre land. Han refererer til tall hos andre nasjoner (Østerrike). Dette handler først og fremst om at vi sammen skal ta ut potensialet i Raw Air, sier Røste.

Stein Opsal, generalsekretær i Norges Skiforbund, uttalte til TV 2 at Stöckls utspill om markedsverdi på de ulike skigrenene «må bero på misforståelser», men det viser seg altså at den norske landslagssjefen snakket om reelle tall i hjemlandet.

75 millioner i omsetning

Røste fremsto nærmest som en ren hoppresident i sine uttalelser til NTB tirsdag.

– På lik linje med våre andre grener, genererer hopp gode inntekter på flere områder som arrangementer, TV-rettigheter og samarbeidspartnere. Alt dette har bidratt til den flotte utviklingen vi har sett i norsk hoppsport de senere årene.

Nylig uttalte hoppsjef Clas Brede Bråthen at Raw Air omsetter for rundt 75 millioner kroner i året. Nå bekrefter Røste tallene.

– Arrangementene knyttet til Raw Air genererer en totalomsetning hos de fire arrangørene i den størrelsesorden. Dette er store verdier og potensialet fremover bør være betydelig, gjentar Røste.

Tradisjon og nyvinning

Stöckl ergrer seg også over mangelen på reklameplakater for Raw Air under rennene i Holmenkollen, som ble markedsført under «Holmenkollen Skifestival».

– Det blir en detaljdiskusjon. Holmenkollen Skifestival har en historie i 126 år. Det er en balanse mellom å markedsføre et produkt som har en lang og stolt tradisjon kontra et nytt, spennende produkt. Det kan være ulike meninger om det, men den balansen vil det være ulike meninger om.

– Ettersom Raw Air blir en sterkere merkevare, kan dette endres på sikt. Jeg oppfatter at alle våre arrangører er opptatt av å markedsføre Raw Air. Jeg oppfatter at vi definitivt gjør det, sier skipresident Erik Røste.

