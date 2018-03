NTB Sport

Storavisen mener å vite at waliseren er den ledende kandidaten til å erstatte Mauricio Pellegrino. Sistnevnte ble sparket mandag. Sky Sports kobler også Hughes til jobben.

Hughes (54) har tidligere ledet klubber som Blackburn, Fulham og Manchester City. Han fikk sparken i Stoke i januar.

Southampton er inne i en dårlig periode og ligger på 17.-plass, kun ett poeng over nedrykksstreken etter 0-3-tapet mot Newcastle lørdag. Forrige seier kom for over én måned siden.

