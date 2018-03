Hoppsjefen sammenligner suveren Stoch med Lundby

NTB Sport

– Du skal ikke lenger tilbake enn Maren Lundby i vinter før du finner en like suveren hopper, sa hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB etter tirsdagens renn.

Lundby vant et renn i Zao med utrolige 41,6 poeng i januar. Kolbukameratene-jenta har flere utklassingsseirer denne sesongen.

– Det er nesten for dumt å vinne med over 40 poeng, sa Lundby etter storseireren i Japan for to måneder siden.

Stoch vant med 28,2 poeng i Lahti for en drøy uke siden. Den polske superstjernen er i knallform.

– På herresiden har vi ikke sett noe tilsvarende siden Peter Prevc for Slovenia i 2015/16-sesongen, sa Bråthen.

Nå leder Stoch Raw Air med 56,2 poeng til Robert Johansson.

Bråthen minnet om at mange utøvere og store fotballklubber har rotet bort store ledelser tidligere, som Milan i mesterligafinalen mot Liverpool i 2005. Da ble 3-0 til 3-3 før Liverpool vant på straffespark.

