Federer enkelt videre i Indian Wells

36 år gamle Federer slo serberen 6-2, 6-1 på bare 58 minutter. Sveitseren, som er regjerende mester i turneringen, møter franske Jérémy Chardy i neste runde.

– Jeg hadde stor variasjon i spillet mitt i dag. Det gjorde kampen vanskelig for Krajinovic, sa sveitseren.

Federer er regjerende mester i Indian Wells.

Venus-seier

På kvinnesiden slo Venus Williams ut lillesøster Serena i tredje runde. Venus Williams vant 6-3, 6-4. Det var søstrenes første møte siden 2017-finalen i US Open. Serena Williams er tilbake på verdenstouren etter et langt fravær. Hun ble mor for 15 måneder siden.

– Det er godt å være i gang, men jeg har en lang vei å gå (til toppnivået), sa Serena Williams etter tapet.

Den danske stjernen Caroline Wozniacki hadde litt trøbbel, men tok seg likevel videre i kampen mot Aleksandra Sasnovitsj fra Hviterussland. Wozniacki vant 6-4, 2-6, 6-3.

– Banene er vanskelige å spille på her. Ballen spretter veldig høyt og flyr veldig sakte, sa dansken.

