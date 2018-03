FIFA-delegasjon til Hellas for krisemøter

NTB Sport

– Jeg er lei meg for det som skjedde. Jeg hadde ingen rett til å entre banen på en slik måte, skriver PAOKs klubbeier i en uttalelse tirsdag.

Et PAOK-mål i toppkampen mot serieleder AEK ble annullert for offside like før slutt. Da stormet deler av publikum banen i sinne. Blant disse var klubbeier Savvidis, som hadde en revolver i et hylster festet til kroppen.

Savvidis, som har tillatelse til å ha våpen, viste imidlertid ingen tegn til å bruke våpenet. Selv hevder han at han tok seg inn på banen i et forsøk på å hindre at situasjonen eskalerte. Dommerne følte seg truet, og kampen ble aldri spilt ferdig.

Påtalemyndigheten i Thessaloniki har innledet gransking av hendelsen og vil blant annet finne ut hvorfor politivaktene på stadion ikke pågrep Savvidis, slik de ble instruert av en tilstedeværende statsadvokat.

Serien stoppet

Den greske fotballigaen er stoppet inntil videre på grunn av hendelsen. Avgjørelsen ble fattet av landets myndigheter.

– Den kommer ikke til å starte opp igjen før vi har et tydelig rammeverk (regler) som alle har skrevet under på, sier den greske viseministeren for idrett og kultur, Georgios Vassiliadis.

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har sendt en delegasjon under ledelse av Bjorn Vassallo til Hellas for å få grep om situasjonen.

Krever handling

– Vi har tett kontakt med UEFA og vil tirsdag reise til Hellas for møter med aktørene om hva som bør gjøres videre, skrev Vassallo i et brev til Vassiliadis.

Han la til at FIFA krever kompromissløs og robust handling for å bli kvitt alle former for vold i fotballen. Både FIFA og UEFA har i uttalelser fordømt Savvidis' oppførsel.

Tross tirsdagens beklagelse er det sannsynlig at Savvidis vil bli straffeforfulgt. Den europeiske klubbforeningen ECA suspenderte allerede tirsdag PAOKs medlemskap.

