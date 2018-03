Bø gir ikke opp verdenscuphåpet

NTB Sport

Skiskytterne konkurrerer i Holmenkollen denne uka. Første oppgave er torsdagens sprint. Thingnes Bø er annenmann i verdenscupen sammenlagt, 43 poeng bak Fourcade.

– Verdenscupen sammenlagt er det neste jeg har lyst til å oppnå. Det er det som gjenstår, sier Bø til NTB.

Han har både OL- og VM-gull på CV-en, men har ikke vunnet verdenscupen.

– Hvor stort er det å vinne verdenscupen?

– Et OL-gull blir nok i større grad husket, men å vinne verdenscupen totalt er også en veldig stor prestasjon. Da har man vært den beste skiskytteren hele vinteren, poengterer han.

Kanskje kan han klare det allerede i år. Men oppgaven er svært tøff.

– Sjansen er der, men jeg går mot tidenes kanskje beste skiskytter i Fourcade. Han har vært på pallen i hvert eneste verdenscupløp i over ett år nå. I så måte er jeg imponert over meg selv, at jeg henger så godt med, sier 24-åringen.

