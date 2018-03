TV-selskap straffer Carragher etter spytteepisode

NTB Sport

Det skriver Aftonbladet mandag. Det er ikke klart om Carragher mister jobben for Viasat Sverige permanent. Han skulle i utgangspunktet jobbe på mesterligakampen mellom Manchester United og Sevilla.

– Vi kommer ikke til å bruke ham (tirsdag). Han skulle i utgangspunktet jobbe for oss i forbindelse med den kommende mesterligakampen på Old Trafford, men etter helgens episode har vi valgt å si nei. Det som skjedde var totalt uakseptabelt. Men vi skal sette oss ned med Carragher og få hans side av saken før vi beslutter noe om fortsettelsen, sier sportssjef Per Nunstedt hos MTG Sverige, Viasat Sveriges eier.

– Jobber ikke

Heller ikke norske Viasat kommer til å bruke Carragher.

– Han jobber ikke under denne Champions League-runden, sier sportssjef Anne Tufte i MTG-gruppen Norge til Nettavisen.

Tufte gjentar Nunstedts kommentar om veien videre.

– Vi vil høre Carraghers versjon, som vi ville gjort med alle andre ansatte, forteller hun.

Det var avisen Daily Mirror som først omtalte hendelsen. Tidligere Liverpool-spiller Carragher, nå profilert fotballekspert i Sky Sports, ble filmet idet han spyttet på en 14 år gammel United-fan og hennes far fra bilen sin lørdag. Foranledningen skal ha vært at faren egget opp Carragher for Liverpools 1-2-tap mot United på Old Trafford.

Beklager

Carragher legger seg flat etter hendelsen.

– Det var helt uakseptabelt fra min side. Jeg har personlig sagt unnskyld til hele familien. Jeg ble terget tre-fire ganger langs motorveien og mistet hodet, skriver Carragher på Twitter.

– Dette er uakseptabel oppførsel. Vi vil ta dette opp med Jamie, sier en talsperson for Sky Sports til avisen.

