Stöckl skuffet over tomme tribuner

– Det er litt trist. Alle har ikke fått med seg at kvaliken teller i Raw Air-sammendraget. Kanskje bør vi heller kalle det prolog, så folk forstår dette, sukker landslagssjef Alexander Stöckl.

Han er ikke fornøyd med den jobben som er gjort før årets utgave av det som blir omtalt som «verdens tøffeste hoppturnering». Raw Air omsetter for rundt 70 millioner kroner i året, men mangler blant annet en egen leder, slik Arne Åbråten var i fjor.

– Vi har en utfordring. Vi må bli flinkere til å drive med mer reklame og markedsføring foran Raw Air, slik at folk forstår dette, påpeker Stöckl.

– Har ikke skiforbundet gjort nok?

– Det er spørsmål om det bare er forbundet eller arrangørens feil, eller alle sammen sin feil. Vi har ikke klart å gjøre folk klare over at kvalifiseringen teller i sammendraget. Under hoppuka er det fullt på kvaliken, sier Stöckl til NTB.

Landslagssjefen forstår heller ikke noe av at folk ikke møter opp etter en vinter full av norsk hoppsuksess i både skiflyging-VM og ikke minst i vinter-OL.

Sportslig løft betyr lite

Robert Johansson tok tre medaljer i Pyeongchang-lekene, men hjemmefansen uteble mandag.

– Når han leverer de resultatene han gjør, får ikke vi gjort noe mer sportslig, sier en oppgitt Stöckl.

Arrangøren i Lillehammer har lagt trøkket på tirsdagens verdenscuprenn. Da er det ventet langt flere tilskuere og haugevis med gratisbilletter er delt, men mandag var det lite som minnet om at Raw Air betyr noe for fansen.

– Jeg skulle sett at det var flere folk på kvaliken, men jeg håper det dukker opp masse folk i morgen. Jeg krysser fingrene mine, sier hjemmehåpet Robert Johansson.

– Jeg skal uansett levere gode skihopp. Jeg skal gjøre alt som står i min makt uansett hvor mye folk det er her, fortsetter Vingnes-gutten.

Frir til hjemmefansen

Søre Ål-hopperen er litt usikker på om kvalifiseringen bør skifte navn til prolog, slik Stöckl foreslår.

– Det kan være en idé, men da tror vel folk av kvaliken ikke teller akkurat som i vanlig verdenscup. Folk må få en bedre innføring i hva dette er, ikke bare at det er verdens tøffeste hoppturnering, men at kvalifiseringen teller like mye. Det må lages like mye show som under et ordinært renn. Det må trøkkes til begge dager, sier Johansson.

Han har følgende oppfordring til lillehamringen tirsdag:

– Jeg håper jobben vi har lagt ned og det vi har prestert betyr noe og at interessen blusser opp. Kle dere godt og kom i bakken, sier OL-helten.

Suverene Kamil Stoch vant mandagens kvalifisering hele 16,9 poeng foran landsmannen Dawid Kubacki. Robert Johansson ble nummer tre på hjemmebane, ett tidel bak toer Kubacki. Andreas Stjernen ble nummer fire, slått med bare seks tideler av lagkamerat Johansson.

