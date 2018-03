Siste sjanse for å se Hilde

NTB Sport

Det holdt med nød og neppe. Veteranen ble nummer 49 av 50 som får plass i rennet. Bare tideler sikret en verdig avskjed i Lysgårdsbakken under Raw Air tirsdag.

– Jeg hadde ingen lyst til at det skulle være mitt siste hopp. Det var veldig godt å kvale inn. Nå kan jeg jobbe teknisk. Jeg vet at jeg har bedre hopping i kroppen, og kommer til å gjøre mitt desidert beste i morgen for at det skal komme fram, sier 30-åringen til NTB.

Med 117,5 meter sikret Hilde en plass i det som blir karrierens aller siste renn i verdenscupen. I forrige uke fortalte veteranen at han setter punktum for en flott karriere under Raw Air.

Han blir ikke med til verken Trondheim eller Vikersund.

Stoppes av folk

– Hvordan har de siste dagene vært?

– Det har vært veldig ålreite. Det har vært overraskende mye interesse rundt meg som person. Jeg har fått mye av den gode, gamle feelingen fra da jeg var i form. Folk stopper meg på sletta og mediene vil snakke med meg. Det er trøkk rundt egen person, og det har jeg savnet veldig, sier Hilde.

– Hvordan blir overgangen til et liv uten medietrøkk?

– Det begynner jeg egentlig å bli vant til. De siste tre årene har resultatene uteblitt, så den overgangen skal jeg klare, sier Hilde med et smil.

Ingen komiker

Han overøses med hyggelige tilbakemeldinger.

«Takk for det du har gjort i bakken» og «du har alltid vært en fin fyr» sier folk. Det har vært mange komplimenter og stor interesse fra mediene, og det er ikke feil for jeg er glad i å lire av meg det jeg har på hjertet, sier Hilde.

– Hva har vært din beste oneliner?

– Det aner jeg ikke. Jeg er ingen komiker. Det er lite jeg kunne tatt med opp på scenen, men jeg er glad i å prate, smiler Hilde.

(©NTB)