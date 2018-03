Silva-dobbel da Manchester City fortsatte seiersmarsjen

NTB Sport

David Silva sendte Manchester City i ledelsen etter 10 minutter, før han la på til 2-0 fem minutter ut i andre omgang.

Manchester City innkasserte sin 26. seier av 30 mulige denne sesongen og er på vei mot et suverent seriegull.

Byrival Manchester United vant toppkampen mot Liverpool lørdag, men har 16 opp til Pep Guardiolas menn.

Slapp med skrekken

Ti minutter tok det for Manchester City før første ball lå i nettet bak Stoke-keeper Jack Butland mandag. Fernandinho spilte direkte opp til Gabriel Jesus og spissen slo en strøken ball bak Stoke-forsvaret til Raheem Sterling på høyresiden. Sterling fant Silva foran mål, og spanjolen satte ballen vakkert i hjørnet fra tolv meter.

Manchester City slapp med skrekken etter 37 minutter da Kyle Walker var nære å lage selvmål. Et forsøk på en klarering ble en lobb over Ederson, men keeperen kom seg tilbake akkurat i tide til å vippe ballen over tverrliggeren.

Sterling-raid

Fem minutter ut i andre omgang satt mål nummer to. Sterling stjal ballen fra Badou på kanten, og Silva kunne lobbe inn sitt andre for dagen etter et veggspill med Jesus.

Sterling, som var tilbake fra start etter en måneds skadeopphold, raidet gjennom hele Stoke-forsvaret noen minutter senere, men engelskmannen klarte ikke sette ballen forbi Butland fra tre meter etter å ha brukt forsvarsspillerne som rundingsbøyer.

Innbytter Peter Crouch satte litt fyr på hjemmelaget etter timen spilt. Etter noen dueller i feltet etter et frispark havnet ballen hos Bruno Martins Indi, men midtstopperen blåste ballen over mål fra kort hold.

Det ble ampert mellom lagene mot slutten av kampen da Sterling snappet ballen etter en dropp og kom alene med keeper. Engelskmannen misbrukte muligheten, men Stoke-spillerne mente City-spilleren var usportslig da han stjal ballen.

Dommer Jonathan Moss fikk roet gemyttene og Manchester City kontrollerte til slutt inn en 2-0-seier.

(©NTB)