Sigurdsson-skade bekymrer Island før VM

Everton skriver i en uttalelse at Sigurdsson kan miste flere uker med fotball, ifølge nyhetsbyrået AP. «The Toffees» vil ikke si noe mer spesifikt før islendingen er undersøkt av en spesialist.

28-åringen er en nøkkelspiller for det islandske fotballandslaget. Island skal for første gang delta i fotball-VM i sommer. Fotballfansen fra sagaøya håper i det lengste at mesterskapet ikke er i fare for midtbaneeleganten.

Sigurdsson ble hentet til Everton fra Swansea for hele 45 millioner pund i sommer.

