Pellegrino fikk sparken i Southampton

NTB Sport

Southampton bekrefter Pellegrino-exiten på sitt nettsted mandag.

Southampton er inne i en dårlig periode og ligger på 17.-plass, kun ett poeng over nedrykksstreken etter 0-3-tapet mot Newcastle lørdag. Forrige seier kom for over én måned siden.

Assistentmanager Carlos Compagnucci og assisterende førstelagstrener Xavier Tamarit er også ferdig i klubben.

Pellegrino tok over Premier League-klubben i juni 2017. Pellegrino kom fra trenerjobben i spanske Aláves. Han ledet klubben til en imponerende niendeplass i La Liga forrige sesong.

Southampton var på jakt etter ny manager etter at Claude Puel fikk sparken tidligere den måneden.

Klubben endte på åttendeplass i Premier League forrige sesong og gikk dermed glipp av muligheten til å kvalifisere seg til europaligaens gruppespill.

(©NTB)