Journalisten spurte Sarri om Napolis tittelhåp hadde fått seg en knekk etter at Sarris menn spilte 0-0 mot Inter, samtidig som Juventus vant over Udinese.

– Du er en kvinne og du er pen. For de to grunnene vil jeg ikke be deg dra til h......, sa Sarri mens han smilte.

59-åringen ringte senere journalisten for å beklage.

Juventus kan øke forspranget til Napoli til fire poeng hvis den regjerende mesteren vinner mot Atalanta i en kamp som ble utsatt på grunn av dårlig vær.

