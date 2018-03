NFF om kaosåpningen: – Uflaks

NTB Sport

Værmessige utfordringer skapte trøbbel i serieåpningen i helgen. Blant annet måtte kampen mellom Ranheim og Brann utsettes på grunn av baneforholdene.

Kampen mellom Bodø/Glimt og Lillestrøm i snødrevet på Aspmyra søndag ble midlertidig stanset etter et kvarters spill, men kom i gang igjen etter en halvtime. LSK-trener Arne Erlandsen uttalte til Eurosport underveis at kampen burde bli stoppet, men så skjedde ikke.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund (NFF) sier følgende til NTB om kritikken i helgen:

– Når vi er tett på avspark eller at kampen har startet, er det dommerne som vurderer om kampene skal spilles eller ikke.

– Har dere lært noe av værtrøbbelet i åpningshelgen?

– Vi har hatt seriestart på denne tiden i mars flere ganger, senest i 2016 og i 2013. Da forløp det uten problemer. Det har vært helt spesielle tilstander med været i år, svarer han.

Ros

Det blir en ny gjennomgang om når fotballstarten skal gå i Norge framover. – Samtidig skal vi diskutere om det er riktig å ha seriestart i mars eller ikke. Nå har det vært et ønske fra flere av klubbene å starte tidlig slik at man kan være bedre forberedt til spill i Europa etter sommeren. Men det er andre som ønsker å starte senere og heller spille flere kamper på sommeren, legger Fisketjønn til.

Han gir eliteserieklubbene ros for håndteringen av en utfordrende åpningshelg.

– Jeg vil gi honnør til alle klubbene for måten de har håndtert dette på. Det har utvilsomt vært helt spesielle forhold. Jeg hørte blant annet på kampen mellom Sarpsborg og Rosenborg på radio, og der uttalte reporteren at «det snør sjelden i Sarpsborg og i hvert fall ikke i mars». Jeg tror rett og slett at vi var maks uheldige med været. Men vi skal ha en god diskusjon og evaluering på tidspunkt for seriestart, sier Fisketjønn.

Ikke urolig

Han er ikke bekymret for en reprise kommende serierunde.

– Nå har vi jo allerede utsatt Sandefjord-Ranheim og Stabæk-Start. Ellers er det også meldt kaldt vær i Lillestrøm til helgen, men vi har en god dialog der.

Fisketjønn vil mandag ikke spekulere i om værgudene kan skape trøbbel for kampen mellom Lillestrøm og Sarpsborg lørdag.

– Vi har som sagt en god og løpende dialog med Lillestrøm, gjentar han.

(©NTB)