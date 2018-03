Lorentzen i hundre før verdenscupavslutningen

NTB Sport

– Jeg er frisk og rask etter noen rolige dager hjemme i Bergen. I dag har jeg ikke hostet i det hele tatt. Det kjennes bra. Jeg har en god magefølelse før verdenscupavslutningen til helgen, sier Lorentzen til NTB på telefon fra hviterussiske Minsk.

Bergenseren stakk av med gull på 500 meter og sølv på 1000 meter i Pyeongchang-OL. Kort tid etter vinterlekene sikret 25-åringen i tillegg Norges første gull i sprint-VM siden 1981. 25-åringen slet med sykdom og dårlig pust, men gikk likevel inn til triumf.

Nå jager Lorentzen en sjelden skøytetrippel. Han leder verdenscupen sammenlagt før sesongavslutningen i Minsk lørdag og søndag.

Visumtrøbbel

25-åringen ankom Hviterussland i helgen. Han har allerede rukket noen økter på is, men han røper at troppen trøblet litt med å komme seg inn i landet.

– Det tok fire timer å få godkjent visumet. Invitasjonen vår ble først ikke godkjent, og i tillegg fungerte ikke maskinen som skulle ta passbilder av oss. Men det gikk bra til slutt, og jeg fryktet ikke at vi ikke skulle komme inn i landet. Vi hadde god tid, sier en humrende Lorentzen.

– Du har testet isen i Minsk allerede. Hvordan kjennes det?

– Foreløpig har ikke isen vært noe særlig, i hvert fall ikke sammenlignet med det jeg har gått på den siste tiden. Men arrangøren skal nok jobbe med den fram mot helgen. Jeg er sikker på at jeg kommer til å gå gode tider uansett, tror bergenseren.

Han leder verdenscupen sammenlagt før avslutningshelgen, 45 poeng foran russiske Denis Juskov.

– Vanvittig kult

– Juskov er en kanonsterk løper. Han har vel vunnet samtlige 1500-meterløp han har stilt opp i denne sesongen. Vinner han 1500-meteren her, så må jeg nok vinne 500 meter begge gangene, tror Lorentzen.

Skøytesensasjonen fra Bergen er ikke mett etter OL- og VM-gull så langt. Han tørster etter trippelen.

– Det ville vært vanvittig kult å ta verdenscupen sammenlagt. Da viser man at man har vært den mest stabile gjennom en hel sesong. Noen prioriterer jo bare mesterskap, men jeg har satset på verdenscupen også, poengterer Lorentzen.

Landslagssjef Sondre Skarli har troen på at eleven klarer det.

– Håvard har tatt de to viktigste (OL og VM), og kanskje de to vanskeligste, så nå blir det spennende å se om han kan følge opp enda en gang i verdenscupfinalen. Det vil i så fall være helt enormt om han klarer å ta en slik trippel. Det er absolutt mulig, og det vil bare sette prikken over i-en for den sesongen som har vært, sa Skarli til NTB forrige uke.

