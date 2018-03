Johnson senket Kristiansund i Vålerenga-debuten, Coly fikk rødt kort etter kampslutt

NTB Sport

Johnson kom til Vålerenga før denne sesongen etter å ha blitt fristilt av kinesiske Wuhan Zall.

Den tidligere Djurgården-toppscoreren fikk tillit fra start i Vålerengas sesongåpning mot Kristiansund, og brukte 63 minutter på å gjøre seg fortjent til tilliten. Johnson scoret kampens eneste mål med en ordentlig målsnik-avslutning.

Kristiansund-toppscorer Benjamin Stokke fikk sjansen til å utligne fra straffemerket, men spissen skled, tråkket over og måtte byttes ut i stedet for å score.

Etter kampslutt ble det bråk ute på banen. Aliou Coly og Sam Adekugbe havnet i en heftig krangel og Coly prøvde å slå etter Vålerenga-backen. Coly fikk til slutt direkte rødt kort av dommer Tore Hansen.

– Det ble en litt amper avslutning på kampen. Jeg er litt usikker på hva som skjer. Vi spiller ikke en kanonkamp. Det blir en typisk første kamp. Vålerenga er rutinert. Vi må bli flinkere til å få fart på kampene, sier Michelsen til Eurosport.

Vålerenga-trener Ronny Deila var usikker på hva som skjedde. Han fikk uansett en drømmestart på sesongen.

– De første kampene er det viktig å bare få med seg poeng. Det er nerver og forskjellig nivå på det ene og det andre. Vi snakker om lagmoral og vilje til å stå opp for hverandre, og det gjorde gutta i dag. Det var tre poeng som gjaldt og det fikk vi med oss, sa Deila til Eurosport.

Kristiansund må på sin side reise til Trondheim og regjerende mester Rosenborg i neste serierunde uten poeng på tabellen.

Tverrligger-treff

Vålerenga var det førende laget i første omgang i Kristiansund, og fikk også kampens første sjanse. Magnus Lekven mottok ballen ved 16-meteren, før han tok med seg ballen inn i feltet. Aliou Coly rakk imidlertid akkurat slenge foran skuddforsøket etter 31 minutter.

Tre minutter senere var det hjemmelagets tur til å skape farligheter. Bursdagsbarnet Torgil Gjertsen var alene inne i feltet på høyresiden, men en av åpenbaringene fra Eliteserien forrige sesong klarte ikke få skuddet på mål.

Rett før pause fikk Vålerenga to store sjanser på rappen. Først fikk Ivan Näsberg foten på et langt innkast. Midtstopperen flikket ballen fra høyre til venstre, men dessverre for bortelaget gikk ballen i tverrliggeren og ut. Rett etterpå var det Abdi Ibrahim sin tur. Midtbanespilleren var på bakre stolpe på et frispark, men fra kun én meters hold headet han ballen til side for mål.

Annullert straffescoring

I andre omgang fikk Vålerenga lønn for strevet. Sam Johnson luktet nedfallsfrukt etter et frispark og fra fem meter pirket han ballen i mål bak en utrustende Sean McDermott etter 63 minutter.

Det gikk imidlertid ikke lang tid før Kristiansund fikk sjansen til å utligne. Benjamin Stokke ble revet over ende i feltet og dommer Tore Hansen pekte på straffemerket. Kristiansunds toppscorer forrige sesong tok straffesparket selv, men selv om ballen gikk i mål skulle det vise seg å ikke bli godkjent. Spissen skled i avslutningsøyeblikket og berørte ballen to ganger før den rullet i mål.

Vondt ble til verre for hjemmelaget da Stokke også tråkket over da han skled. Spissen måtte bytte og ble erstattet av debutant Bendik Bye. Den tidligere Sogndal-spilleren klarte heller ikke komme på scoringslista og dermed var det Vålerenga som kunne dra hjem med alle poengene.

