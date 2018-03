Irritert Forfang i Raw Air-trøbbel

NTB Sport

– Jeg vet da faen. Jeg har ikke peiling, sa Forfang da han gikk gjennom pressesonen i Lysgårdsbakken etter 15.-plassen i mandagens Raw Air-omgang.

Han tapte hele 27,4 poeng til den suverene lederen, den polske superstjernen Kamil Stoch.

– Jeg gir ikke opp noen ting, men er veldig irritert nå, sa Forfang til NTB.

Funderer på bommen

Tromsø-gutten er normalt både snakkesalig og ikke minst blid. Nå lyste fortvilelsen og irritasjonen lang vei. Håpet om Raw Air-triumf sammenlagt forsvant trolig i OL-anlegget.

– Jeg driver og funderer til jeg slipper bommen om hva jeg skal gjøre i tilløpet. Man er usikker på hva man skal gjøre. Det blir for ubestemt, sukket TSK-hopperen.

Der Kamil Stoch landet på pene 139,5 meter, gikk Forfang inn for landing på 124,5 meter.

– Det lønner seg å være liten og lett når det er dårlige forhold, sukket Forfang.

Uten selvtillit

Landslagssjef Alexander Stöckl innrømmer at Forfang fremstår uten selvtillit.

– Han er usikker. Han har ikke klart for seg hva han skal gjøre i den tekniske gjennomkjøringen. Han fikk ikke noe selvtillit etter dette. Han ser fortvilet ut, men det er bare å se objektivt på det, sa Stöckl til NTB.

– Hva betyr det?

– Han gjør en feil på hoppkanten og har dårlige forhold. Retter han opp det, er det ingen store ting å snakke om. Det er ikke så lurt at han tenker helt til han slipper bommen. Det er forstyrrende for han. Nå skal vi ha en teknisk gjennomgang på video. Jeg er helt sikker på at Johann raskt retter opp dette, fortsatte suksesstreneren.

