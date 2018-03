Pedersen scoret tidenes raskeste mål i en serieåpning

NTB Sport

Ingen har tidligere scoret så raskt i en seriepremiere på øverste nivå i norsk fotball. Det skriver VG.

Pedersens scoring var startskuddet for en intens åpning på kampen i Drammen. Allerede etter tre minutter sto det nemlig 1-1 på lystavla.

Først var Pedersen sikker alene med Sayouba Mandé i Stabæk-buret. En lang ball fra Jonathan Parr ble ikke ryddet ordentlig unna av bortelaget, og det skulle straffe seg. Hjemmepublikummet kunne juble for nettsus etter kun 17 sekunder.

Men gleden varte ikke lenge. To minutter senere smalt det på andre siden av banen. Franck Boli avsluttet pent på en ball fra Ohi Omoijuanfo.

Markkryper

Etter en heidundrende åpning dabbet tempoet litt av i snøværet. I minuttene før pause var Stabæk frampå ved et par anledninger, og i det 45. minutt gikk gjestene opp i føringen etter en kontring.

Omoijuanfo kom alene med Espen Bugge Pettersen og satte ballen kontrollert i nettet. Der var Godset-forsvaret alt annet en patent.

– Jeg er skuffet over at vi lot Stabæk få brudd og rom på kontringer. Det var akkurat det de kom hit for å gjøre, og det vi skulle forhindre. Vi holdt på å ryke fullstendig på dette i slutten av første omgang. Balansen i laget var for dårlig, sa Godset-trener Tor Ole Skullerud til Drammens Tidende.

Vertene brukte ikke lang tid etter sidebytte på å komme à jour. Pedersen gjorde 2-2 med en herlig markkryper etter 51 minutter.

Hjemmelaget styrte oppgjøret i annen omgang. Jakob Glesnes hadde blant annet et skudd i stanga i det 65. minutt, mens Pedersen prøvde seg på et saksespark sju minutter senere. Forsøket tvang Sayouba ut i full strekk.

– Vi hadde bra momentum i midten av 2. omgang og kunne ha vunnet, men kunne fort også ha tapt, mente Skullerud.

Sjanser

På tampen kunne kampen ha bikket begge veier. Pedersen skjøt på hel volley, men avslutningen endte like utenfor. Så var det Stabæk som var farlig nær å gjøre 3-2. John Hou Sæter maktet ikke å overliste Pettersen da han kom alene med Godset-målvakten i det 89. minutt.

Langt ut i overtiden kan Godset takke nettopp sisteskansen for at det ble poeng i serieåpningen. Med en sterk redning nektet han Omoijuanfo i å bli tomålsscorer og matchvinner.

– Vi hadde store sjanser til å avgjøre. Jeg virkelig glad for at laget er i stand til å være på det nivået vi var i dag. Nå må vi bare ta kamp for kamp, og ikke være dumme. Vi har fortsatt stort potensial til å vokse som lag, sa Stabæk-trener Toni Ordinas til Budstikka.

Strømsgodset tar turen nordover for å møte Tromsø neste helg, mens Stabæks hjemmekamp mot Start er utsatt til 26. april.

