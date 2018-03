Nytt fotballkaos i Thessaloniki

NTB Sport

Dommeren underkjente en PAOK-scoring på grunn av offside. Det førte til at klubbeier Ivan Savvidis stormet ut på banen og truet både dommeren og AEK-spillere, ifølge bilder vist av TV-kanalen NOVA.

Det ble også vist bilder som tydet på at klubbsjefen hadde en pistol med seg ut på banen.

Dommeren og hans assistenter flyktet inn i garderoben. Mer enn to timer etter kampslutt skal dommeren ifølge greske medier ha endret oppfatning og informert begge lags kapteiner om at den annullerte scoringen likevel var godkjent.

AEK nektet da, ikke urimelig, å gå på banen og spille de resterende minuttene. Saken må nå utredes av den greske sportsretten.

Fikk tilbake poeng

Den har hatt nok å gjøre den siste tiden. 25. februar ble PAOKs hjemmekamp mot Olympiakos avlyst fordi gjestenes trener Óscar Garcia rett før kampen ble truffet i hodet av en papirrull fra et kassaapparat. Den var kastet av en PAOK-tilhenger.

Olympiakos ble tilkjent 3-0-seier, men sportsretten valgte i tillegg å trekke PAOK tre poeng. Den siste straffen ble imidlertid opphevet av en ankeinstans. Det skjedde så sent som søndag morgen, noen timer før det igjen skjedde skandaløse hendelser i en PAOK-hjemmekamp.

Kokte over

PAOK skulle egentlig spilt søndagens kamp for tomme tribuner, men ankeinstansen opphevet også den delen av straffen, og foran fulle tribuner kokte det over igjen.

Før avspark i søndagens avbrutte kamp toppet AEK tabellen to poeng foran PAOK og fire foran Olympiakos. Sistnevnte ble trukket tre poeng for tilskuerbråk i et hjemmetap mot AEK, men en anke skal behandles tirsdag.

Olympiakos vant søndag 4-0 borte mot Platanias med Omar Elabdellaoui på banen i 90 minutter.

(©NTB)