Kwiatkowski ny leder i Tirreno-Adriatico

Bonussekundene sendte ham forbi den italienske hjemmefavoritten Damiano Caruso, som syklet inn til 10.-plass på den tøffe etappen.

Briten Adam Yates vant den 178 kilometer lange etappen samme dag som hans tvillingbror Simon mistet sammenlagtseieren i Paris – Nice med fire sekunders margin etter en dramatisk avslutning.

Yates kom alene til mål i Filottrano, som var hjembyen til Michele Scarponi. Den italienske stjernen, kalt «ørnen fra Filottrano», døde i fjor i en trafikkulykke under en treningstur. Han ble hedret i forbindelse med søndagens etappe.

Regjerende verdensmester Peter Sagan vant spurten om 2.-plass sju sekunder bak briten, mens Sky-rytter Kwiatokowskis fire bonussekunder for tredjeplass ga ham ledertrøya.

Caruso er tre sekunder bak, mens Mikel Landa på tredjeplass er 23 sekunder bak lederen.

Edvald Boasson Hagen var den eneste av de norske som hang med i tetsjiktet søndag. Han tråkket inn til 36.-plass et drøyt minutt bak vinneren. August Jensen var slått med nesten åtte minutter og Daniel Hoelgaard med over et kvarter.

Chris Froome, som er kaptein for Sky-laget, fikk mekanisk trøbbel mot slutten av etappen og kom i mål mer enn åtte minutter bak etappevinneren. Briten, som har en mulig dopingstraff hengende over seg, har ikke vist særlig god form så langt i sesongen.

Tirreno-Adriatico avsluttes tirsdag.

