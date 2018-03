Gull-Maren hylles etter nok en maktdemonstrasjon

NTB Sport

– Tidenes sesong av en norsk skihopper. Vi kunne ikke fått en bedre frontfigur for hoppsporten. Hun er ikke bare en frontfigur for jentehoppingen, men for norsk hoppsport både nasjonalt og internasjonalt. Hun fremstår som hel ved i alle sammenhenger, sa hoppsjef Clas Brede Bråthen.

– Da får vi vel bare leve med at hun er nebbete mot sportssjefen noen ganger, fortsatte den tidligere verdenscuphopperen.

– Noe av det største

Skipresident Erik Røste er mektig imponert over hva Bøverbru-jenta har fått til denne sesongen.

– Maren topper en allerede fantastisk sesong med både OL-gull og verdenscupen sammenlagt med seier i Holmenkollen. Et renn i Holmenkollen er noe av det største en norsk skihopper kan vinne. Ekstra imponerende er det å klare å holde fokus etter alt som har skjedd de siste ukene. Gratulerer, sa Røste til NTB.

Imponert kulturminister

Kulturminister Trine Skei Grande delte ut premiene etter søndagens renn.

– Det er helt utrolig med 134 meter i 1. omgang. Det viser bare hvor dumt det er at jentene ikke er med og deltar på lik linje som med gutta, sa Grande.

– Maren er et flott menneske og en flott utøver, men har også en herlig ideologi bak det hun jobber med. Hun ønsker å løfte de andre norske jentene. Jeg er helt sikkert på at Maren kommer til å dra med seg mange norske jenter på pallen i årene framover. OL-gull, verdenscupen totalt og hele pakken. Maren Lundby er en av de store idrettsstjernene våre, sa Grande til NTB.

Ville gått ut først i kombinertrennet

Tore Øvregård, utviklingssjef i Norges Skiforbund, tok helt av etter at Lundby landet på 134 meter i 1. omgang i Holmenkollen søndag.

– For å sette Maren Lundbys hopping i perspektiv: Hadde hun deltatt i guttas kombinertrenn i går, hadde hun gått ut i tet foran Jarl Riiber (basert på det første hoppet). Hun hoppet på en avsats høyere enn Jarls, men hadde samme fart i km/t og litt dårligere forhold, sa han.

Kombinertløper Riiber ble ikke fornærmet og var raskt frampå og trykket på liker-knappen i sosiale medier.

