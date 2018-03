Gulbrandsen scoret for serielederen

NTB Sport

Salzburg spilte nesten hele kampen i undertall etter at høyreback Patrick Farkas ble utvist i det 12. minutt mot sin tidligere klubb. Likevel tok laget to måls ledelse, men mistet den etter to unødvendige hands i eget felt.

Gulbrandsen nikket inn ledermålet fra kort hold i det 27. minutt, og Hannes Wolf doblet ledelsen i det 53. minutt.

Duje Caleta-Car og Diadie Samassekou ødela dagen for Salzburg med hver sin hands, og Smail Prevljak kunne berge poeng for hjemmelaget med sine straffespark i det 55. og det 82. minutt.

Gulbrandsen spilte hele kampen for Salzburg, mens Valon Berisha var god den timen han spilte.

Det var to formlag som møttes. Mattersburg er ubeseiret i sine ni siste seriekamper, Salzburg i sine 20 siste. Salzburg skal torsdag prøve å forsvare 2-1-seieren fra bortekampen mot Borussia Dortmund i europaligaen. Berisha scoret begge målene i den kampen.

I serien er Salzburg åtte poeng foran serietoer Sturm Graz.

(©NTB)