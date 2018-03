Dybala-dobbel sendte Juventus på tabelltopp

NTB Sport

Juventus er ett poeng foran Napoli, som var avhengig av tre poeng borte mot Inter for å innta førsteplassen igjen. Det klarte laget ikke i en kamp som endte målløs. Napoli har også spilt en kamp mer enn Juventus.

I Torino ble Dybala nok en gang den store helten. Argentineren, som satte inn det avgjørende 2-1-målet borte mot Tottenham i midtuken, dukket først opp etter 20 minutter søndag og satte inn 1-0.

Juventus fikk en gyllen mulighet til å doble ledelsen etter 38 minutter da laget ble tildelt et straffespark, men Gonzalo Higuaín la ikke inn noen sterk søknad om fremtidige straffer da han misset på sitt forsøk.

Spissen hevet seg imidlertid etter straffebommen og gjorde et meget godt arbeid da han hadde målgivende pasning på Dybalas 2-0-scoring etter 49 minutter.

Silva ble helt for Milan

André Silva ble den store helten for Milan med sin overtidsscoring i 1-0-seieren borte mot Genoa.

Dypt inne i tilleggstiden dukket spissen opp og headet ballen i mål etter et strålende innlegg fra tidligere Liverpool-spiller Suso.

Resultatet gjør at Milan er på sjetteplass med 47 poeng og fikk en opptur etter hjemmetapet mot Arsenal i europaligaen.

Hedret Astori

Fiorentina slo tabelljumbo Benevento 1-0 i sin første kamp etter det tragiske dødsfallet til Davide Astori, Firenze-lagets kaptein.

Astori ble funnet død på hotellrommet sitt før Serie A-kampen mot Udinese forrige helg. Han ble bare 31 år gammel. To leger ble tirsdag sitert på at fotballspilleren døde som følge av et hjerteinfarkt.

Søndag ble Vitor Hugo matchvinner for Fiorentina i 1-0-seieren. Midtstopperen hedret Astori ved å holde en t-skjorte med bilde av den tidligere kapteinen opp mot publikum.

Før kampstart ble Astori hedret med ett minutts stillhet. Det ble også en ny pause i det 13. spilleminutt. Fiorentina har besluttet å frede nummer 13, drakten Astori bar i sin karriere. Det samme har gamleklubben Cagliari gjort.

Fiorentina har 38 poeng og er på 9.-plass. Laget håper å kjempe om en europaligaplass neste sesong. Rafik Zekhnini satt på benken, men fikk ikke spilletid søndag.

