Bjerkeengen hoppet seg opp i Zakopane

NTB Sport

Dermed ble han beste nordmann for annen dag på rad. Lørdag ble 29-åringen nummer 11 i den polske HS134-bakken.

Manuel Fettner fra Østerrike vant for annen dag på rad. Søndag hoppet han seg opp fra 4.-plass med konkurransens beste hopp i finalen. Han landet på 138 meter.

Bjerkeengen hoppet like langt i finaleomgangen, men under gunstigere vindforhold. De to hoppene var dagens lengste.

Bjerkeengen var på 16.-plass etter å ha landet på 126 meter i første omgang.

Oscar P Westerheim ble nummer 20 og Thomas Aasen Markeng nummer 23. Jesper Ødegaard, Fredrik Villumstad og Espen Jacobsen kvalifiserte seg ikke til finaleomgangen.

Ingen av de fremste i kontinentalcupen sammenlagt deltok i helgens renn, og Marius Lindvik leder 62 poeng foran tyske Andreas Wank før cupen avsluttes med to renn i russiske Tsjaikovskij kommende helg.

(©NTB)