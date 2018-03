Birgit Skarstein veltet og måtte bryte langrennet i Paralympics

NTB Sport

Tyske Andrea Eksau tok sølvmedaljen da hun kom inn 43,5 sekunder bak den amerikanske gullvinneren som vant med tiden 38.15,9.

Amerikanske Oksana Masters tok bronse, 49 sekunder bak Gretsch.

Den norske 29-åringen var den eneste som ikke fullførte disiplinen.

– Hun hadde et uhell, og det ble sammenstøt mellom ski og snøskavl. Bindingsfestet ble dratt av skien, sier landslagstrener Lars Berger til NRK.

Kjelken ble derfor vinglete, forklarer han, men hun gikk 500 meter til før hun brøt.

Berger sier «Ingen grenser»-profilen tar det bra og ikke føler hun gikk glipp av en topplassering ettersom hun ikke lå an til medalje da uhellet skjedde.

Skarstein har heldigvis to muligheter til i Pyeongchang. Neste sjanse er onsdagens sprint.

Snøen i Pyeongchang er mye våtere og varmere enn den var under OL, men Skarstein sa til NTB lørdag at hun var trygg på at de norske smørerne hadde kontroll på situasjonen.

– Under verdenscuprennene her i fjor filmet jeg hele løypa. Med utgangspunkt i det har jeg kunnet trene spesifikt på rulleskimølla og rekonstruert løypa i størst mulig grad hjemme. Det har vært veldig bra, sa 29-åringen.

