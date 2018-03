Batshuayi slo tilbake etter vraking

NTB Sport

Den innleide Chelsea-spissen herjet med motstanderne de første ukene etter overgangen, men hadde ikke scoret siden 2-0-seieren over Hamburg 10. februar. Søndag plasserte trener Peter Stöger ham på benken, men fikk full valuta da han satte ham inn.

Borussia Dortmund ledet etter et tidlig selvmål av Marco Russ, som styrte ballen i eget mål i forsøket på å hindre at nesten-navnebror Marco Reus skulle få åpent mål på et innlegg fra Christian Pulisic.

Luka Jovic utlignet for Frankfurt et kvarter før slutt, men Batshuayi ordnet ny hjemmeledelse bare to minutter senere, framspilt av Pulisic.

Danny Blum utlignet til 2-2 på overtid, men Batshuayi var ikke ferdig for dagen. Han satte inn 3-2 med sin annen scoring for kvelden.

– Når du utligner på overtid, kan du ikke slippe inn vinnermålet på overtid, sukket Frankfurt-trener Niko Kovac.

Borussia Dortmund inntok 3.-plassen på tabellen, mens Eintracht Frankfurt er to plasser og tre poeng bak. Det er to poeng fram til Leverkusen på siste plass som gir mesterligaspill.

Stuttgart og RB Leipzig spilte 0-0 i søndagens andre kamp i 1. Bundesliga.

