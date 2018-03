Takagi sikret historisk triumf i allround-VM

NTB Sport

Sølvvinner Wüst vant den avsluttende 5000-meteren på 7.26,85, men det var ikke nok til å tukte Takagi. Van der Weijden ble treer på distansen bak Wüst og tsjekkeren Martina Sábliková, mens Takagi ble firer på 7.29,93. Det holdt til gull sammenlagt.

– Takagi er den første vinneren fra Japan noensinne. Ingen mann eller kvinne fra Japan har klart det tidligere. Og for en måte hun gjør det på, konstaterte Carl Andreas Wold og Even Wetten i NRKs kommentatorboks.

En jublende og utslitt Takagi 0,86 tidspoeng foran Wüst i sammendraget. Treer van der Weijden var 2,94 bak vinneren.

Njåtun nummer ni

Ida Njåtun beholdt niendeplassen sammenlagt i allround-VM etter 1500-meteren tidligere lørdag og ble best av dem som ikke fikk gå siste distanse.

Takagi vant 1500 meter lørdag. Første dag vant hun 500 meter og ble toer på 3000 meter.

I flomlyset på utendørsbanen i Amsterdam fredag gikk Njåtun inn til sjette raskeste tid (40,55) på 500-meteren. Senere på kvelden tok hun 13.-plassen på 3000 meter med tiden 4.28,93. Dermed var Asker-løperen nummer ni sammenlagt før lørdagens to distanser.

Den plasseringen beholdt hun altså etter 1500 meter. Njåtun ble nummer åtte på distansen med 2.02,86. Takagi var raskest med 1.58,82.

Haugen på 16.

Sofie Karoline Haugen, som var nummer 14 etter første dag, ble nummer 16 på 1500 meter med 2.05,64 og falt til samme plassering i sammendraget.

Njåtun tok en overraskende bronse i 2015. Det var Norges første medalje i allround-VM for kvinner siden 1980. Den formen Njåtun viste under mesterskapet i Calgary for tre år siden har hun ikke helt klart å gjenskape siden, men hun hadde et oppløftende OL i Pyeongchang.

